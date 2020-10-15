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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 7 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء عبر الإنترنت

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن نسب التخفيضات في قيمة التصالح على مخالفات البناء وصلت من 35 % إلى 50 % بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "وفرنا مواقع إلكترونية لتقديم المستندات والحصول على المعلومات لتوفير عملية التصالح للمواطنين".

استطرد، تخفيض سعر المتر إلى 50 جنيها في القرى زاد نسبة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وتابع، طلبات التصالح جاءت أيضا من أبناء المحافظة المسافرين إلى الخارج، لافتا أن المراكز التكنولوجية تلقت 75 ألف و220 طلب تصالح حتى الآن، من بينهم 7 آلاف طلب عن طريق الإنترنت.
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