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بين الناس

أهالى قرية جنبواي بالبحيرة يطالبون بإصلاح كوبري قبل حدوث كارثة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مسعد النجار، من أهالى قرية جنبواي شرق أيتاي البارود محافظة البحيرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالتدخل السريع لحل مشكلة كوبرى القرية قبل انهياره.

ويقول فى رسالته : تم إنشاء الكوبرى فى عام 2009 على نفقة الدولة وبه4 مواتير رفع كوبري وجنازير ضخمة وعملاقة تم تشغيلها عامين ، والآن يعانى هذا الكوبرى من تهالك يهدد حياة المارة عليه.

وطالب القارئ المسئولين بسرعة التحرك من أجل إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة ..

للتواصل مع الشاكى : 01146268247

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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