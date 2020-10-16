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بين الناس

سائق توك توك يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفي سليمان حشاد ، المقيم قرية غمرين منوف محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ مساعدته في العلاج على نفقة الدولة .

ويقول فى رسالته :  أعانى من شلل بالطرفين السلفيين وعنده عدم تحكم بالبول ، وذالك منذ عام 2011 ، ويرجع لحادث قديم للنخاع الشوكي وعند بعد الجميع عنى قررت بعد سنوات مضنية من العذاب النفسي شراء توكتوك للعمل عليه ، وانا شاب مشلول وأعمل علي توكتوك يحتاج أعصاب وتحريك قدمي ويدي .
 
وأضاف : أنا مطالب بمصاريف علاج وطعام أسرة ، ولا من مساعد ولا مصدر دخل ولا مساعدات ، وكل ما اتمناه هو علاجى . 

للتواصل مع الحالة
01004707098


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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