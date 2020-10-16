سائق توك توك يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

ناشد المواطن مصطفي سليمان حشاد ، المقيم قرية غمرين منوف محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة؛ مساعدته في العلاج على نفقة الدولة .





ويقول فى رسالته : أعانى من شلل بالطرفين السلفيين وعنده عدم تحكم بالبول ، وذالك منذ عام 2011 ، ويرجع لحادث قديم للنخاع الشوكي وعند بعد الجميع عنى قررت بعد سنوات مضنية من العذاب النفسي شراء توكتوك للعمل عليه ، وانا شاب مشلول وأعمل علي توكتوك يحتاج أعصاب وتحريك قدمي ويدي .

وأضاف : أنا مطالب بمصاريف علاج وطعام أسرة ، ولا من مساعد ولا مصدر دخل ولا مساعدات ، وكل ما اتمناه هو علاجى .





للتواصل مع الحالة

01004707098









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



