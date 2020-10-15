مصطفى قمر يبدع في العزف على آلات إيقاع مختلفة في ستوديو منى الشاذلي

قال الفنان مصطفى قمر ، إنه يحب العزف على الدرامز وآلات الإيقاع المختلفة، وذلك في أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي". وآلات





وقام الفنان مصطفى قمر، بالعزف على مجموعة مختلفة من آلات الإيقاع في ستوديو منى الشاذلي.





وتحدى الفنان مصطفى قمر ابنه «تيام» على الهواء في مجموعة من الفقرات الترفيهية ومنها الغناء والمعلومات العامة.





وشارك الفنان مصطفى قمر وابنه تيام في مجموعة من التحديات التي أعدتها الإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج معكم، وتخللت تلك التحديات ضحك هستيري لكل المتواجدين في الاستوديو ومواقف طريفة بين مصطفى قمر وابنه.





وتحدث قمر خلال الحلقة عن كواليس مشواره الفني وعلاقته بأسرته وابنه، وقام بغناء عدد من أشهر أغانيه في التسعينات.





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان مصطفي قمر، بحفاوة كبيرة فور دخوله الاستوديو.



