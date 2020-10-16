مدير وحدة مبادرة حياة كريمة يكشف عن نسب تنفيذ المرحلة الأولى وموعد افتتاح القرى

كشف الدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من 70 % من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة حتى الآن، وفي نهاية شهر ديسمبر 2020، سيكون تم الانتهاء من 95 % من مشروعات المرحلة الأولى.





وأضاف "ولاء" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه في نهاية شهر ديسمبر المقبل، سيكون هناك 12 قرية قد تم الانتهاء من تطويرها بالكامل وجاهزة للافتتاح في عدد من المحافظات وهي: "مطروح - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر".





ولفت أنه مع تبقى من مشروعات المرحلة الأولى سيتم استكمالها خلال العام المالي 2020-2021 لأنها مشروعات كبيرة مثل الصرف الصحي وتوصيل المياة، وتتطلب عامين ماليين، ويتم الانتهاء منها في يونيو المقبل.





وأشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إ لى أنه يتم البدء في مشروعات المرحلة الثانية، وتستهدف 375 قرية باستثمارات تصل لـ 9.6 مليار جنيه، وتتركز الاستثمارات في قطاع الصحة من خلال إنشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم، وإنشاء مدارس جديدة، أو إضافة فصول، أو رفع كفائة مدارس ومياه الشرب، والتي تستهدف توصيل المياه إلى 100 % من القرى المستهدفة، بالاضافة الي احتوائها علي استثمارات هامة في قطاع الشباب.





حيث يتم ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير مراكز شباب في القرى التى لا يوجد بها وكذلك استثمارات في قطاع الطب البيطري لانه دعامة للاقتصاد الريفي فيتم ضخ 108 مليون جنيه في قطاع الطب البيطرى وقطاع الري من خلال تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا على البيئة من التلوث، وستنتهى العمل فيها في العام المالى 2020-2021.