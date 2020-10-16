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رياضة

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
لقاء الخميسي وعبد
لقاء الخميسي وعبد المنصف
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محمد رشاد
كشفت الفنانة الممثلة لقاء الخميسي، زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة حاليًا والزمالك سابقًا، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع زوجها.

وقالت لقاء الخميسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي فاوض زوجي وقام بالتوقيع للقلعة الحمرء ولكن هو زملكاوي للغاية وضحى كثيرًا من أجل الزمالك".

وتابعت: "أنا لا أشجع كرة القدم ولكن أول ما سمعت عن الكرة كانت عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وانا بحبه للغاية".

وأضافت «زوجي عبدالمنصف لا يفكر في الاعتزال نهائيًا في تلك الفترة الجارية وهو قادر على اللعب لفترة أخرى وقالي انسي اعتزل دلوقتي».

وقالت: «تحدثت مع زوجي وقالي أنه مستمر في الملاعب لمدة موسمين قادمين».
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