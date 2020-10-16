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حوادث

مصرع تلميذة صعقا بالكهرباء أثناء لهوها في منزلها بكوم اشكيلو بسوهاج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقيت تلميذة مصرعها إثر صعقة كهربائية أثناء لهوها بالمنزل في الكائن بقرية كوم اشكیلو بمركز جرجا في سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "ياسمين. م. أ"، 11 سنه، تلميذة، وتقيم بقرية كوم اشكیلو بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كھربائي.


وبالانتقال والفحص وبسؤال عمها "علي. أ. م"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه بالمنزل لامست يديها أحد الأسلاك الكھربائیة العاریة، ما نتج عنه صعقها بالكهرباء، ووفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.
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