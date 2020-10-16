AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
عثر رجال الإنقاذ على مايرلي دياز روخاس، محتضنة طفلها الذي يدعى مارتن ،  بعد تحطم كارثي للطائرة التي كانت تحملهم و متجهه إلى كولومبيا  بعد ظهر الثلاثاء .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن طفل يدعى مارتن ، نجا بأعجوبة من حادث تحطم طائرة بعد أن ضمته والدته  بين ذراعيها قبل أن تلقى حتفها على متن طائرة متجهه إلى اوباتي في كولومبيا . 

لقي والدي الطفل مصرعهما في تحطم الطائرة بعد سقوطها إلا أن والدة مارتن وضعته بين ذراعيها و احتضنته قبل سقوط الطائرة ، فتوفى كل من والدي مارتن و عثرت قوات الشرطة على الطفل فاقدا للوعي و أرسلته إلى المستشفى لتلقي العلاج . 

جدير بالذكر أن سلطات المطار أكدت بأن الرضيع في حالة مستقرة ، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، فإنه يعالج في مستشفى فونداسيون سانتا في دي بوجوتا الجامعي في كولومبيا . 





العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور
العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور
العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقط من الطابق الثالث.. صدفة غريبة تنقذ رضيعا من الموت| فيديو

مقتل شخصين في تحطم طائرة قرب مطار لوس أنجلوس

حياة بين السحاب.. ملحمة بطولية لولادة الطفلة نانسي في الطائرة برواية شهود عيان.. صور

شاهد.. لحظة انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء

ترشيحاتنا

قرار جديد من الأولمبية بشأن شكوى الزمالك ضد الخطيب وآخرين

فضل الموت يوم الجمعة وهل يعد من حسن الخاتمة

عطل عالمي يضرب موقع تويتر

حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز.. وأتمنى تأهل القطبين لنهائي إفريقيا

للمرة الأولى.. صابرين تفاجئ متابعيها بـ الشعر الأبيض

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

من لبنان .. سولاف فواخرجي بإطلالة بسيطة تكشف عن زيادة وزنها