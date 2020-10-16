العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور

عثر رجال الإنقاذ على مايرلي دياز روخاس، محتضنة طفلها الذي يدعى مارتن ، بعد تحطم كارثي للطائرة التي كانت تحملهم و متجهه إلى كولومبيا بعد ظهر الثلاثاء .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن طفل يدعى مارتن ، نجا بأعجوبة من حادث تحطم طائرة بعد أن ضمته والدته بين ذراعيها قبل أن تلقى حتفها على متن طائرة متجهه إلى اوباتي في كولومبيا .





لقي والدي الطفل مصرعهما في تحطم الطائرة بعد سقوطها إلا أن والدة مارتن وضعته بين ذراعيها و احتضنته قبل سقوط الطائرة ، فتوفى كل من والدي مارتن و عثرت قوات الشرطة على الطفل فاقدا للوعي و أرسلته إلى المستشفى لتلقي العلاج .





جدير بالذكر أن سلطات المطار أكدت بأن الرضيع في حالة مستقرة ، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، فإنه يعالج في مستشفى فونداسيون سانتا في دي بوجوتا الجامعي في كولومبيا .

















