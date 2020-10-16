أنيس البدري يطالب بفسخ عقده مع اتحاد جدة

وجَّه وكيلا أعمال التونسي أنيس البدري، والصربي ألكسندر بيزيتش، لاعب فريق اتحاد جدة، خطابَين رسميين إلى إدارة النادي، طالبا فيهما بفسخ عقديهما تحت بند تأخر الرواتب لفترات متتابعة، حسب صحيفة "الرياضية".





ويستند اللاعبان إلى نص قانوني، يسمح بفسخ العقد من طرف واحد، إذا ما تأخرت الرواتب لمدة 60 يومًا متتالية.





وتنص المادة الـ 14، التي اعتمدها "فيفا" في مؤتمره السنوي عام 2018 على أنه يسمح للاعب بإلغاء عقده إذا ما تأخرت الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، ليقرر في العام التالي تقليص المدة إلى شهرين.





ووفقًا لنص المادة، يجوز للاعب أيضًا فسخ عقده إذا كان مجموع مقدمات العقود أو المكافآت، يوازي رواتب شهرين، وأمام شكوى البدري، ردَّت إدارة نادي الاتحاد بخطاب عبر محاميها، قالت فيه: "إن الشكوى غير دقيقة، وأنه تم تحويل راتب شهر للاعب قبل انقضاء المدة القانونية، لكن بسبب توافق التحويل مع الإجازة الأسبوعية في السعودية تأخر وصولها".



