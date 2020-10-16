45 دقيقة فقط .. نفاد الحجز الخاص بـ آيفون 12 في تايوان

يبدو أن النجاح السابق لـ آيفون 11 سيكون أكثر بكثير لشقيقه الأحدث آيفون 12 و آيفون 12 برو، يعدما طرح الحجز المسبق للهاتف فى تايوان بغضون 45 دقيقة فقط.
وبحسب فون آرينا التقني، كان قد تم إصدار سلسلة هواتف آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي فى السابعة مساءً، من خلال 4 نسخ مختلفة هي آيفون 12، و آيفون 12 ميني، و آيفون 12 برو، و آيفون 11 برو ماكس.
جدير بالذكر أنه سيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أما آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.