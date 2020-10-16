45 دقيقة فقط .. نفاد الحجز الخاص بـ آيفون 12 في تايوان

سيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو

فى

16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أ

ما

آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل،

و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.

جدير بالذكر أنه