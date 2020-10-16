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تكنولوجيا

45 دقيقة فقط .. نفاد الحجز الخاص بـ آيفون 12 في تايوان

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:22 ص
45 دقيقة فقط..نفاذ
45 دقيقة فقط..نفاذ الحجز الخاص بـ آيفون 12 فى تايوان
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كريم جمال
يبدو أن النجاح السابق لـ آيفون 11 سيكون أكثر بكثير لشقيقه الأحدث آيفون 12 و آيفون 12 برو، يعدما طرح الحجز المسبق للهاتف فى تايوان بغضون 45 دقيقة فقط.

وبحسب فون آرينا التقني، كان قد تم إصدار سلسلة هواتف آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي فى السابعة مساءً، من خلال 4 نسخ مختلفة هي آيفون 12، و آيفون 12 ميني، و  آيفون 12 برو، و آيفون 11 برو ماكس.

جدير بالذكر أنه سيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أما آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.

وجاءت أسعار آيفون 12 كالتالى :

iPhone 12 miniPhone 12 mini
يبدأ من  نسخة 64 جيجابايت بسعر 699  دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى 

 iPhone 12  
يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل  570 .12  ألف مصرى.  
 
iPhone 12 Pro  
نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف  جنيه مصرى.

iPhone 12 Pro Max 
يبدأ من  نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.

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