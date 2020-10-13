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تكنولوجيا

تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:00 م
تعرف على الأسعار
تعرف على الأسعار النهائية لهواتف آيفون 12
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كريم جمال
انتهى منذ دقائق الحدث الأبرز لشركة آبل لهذا العام، بعدما طرحت سلسلة آيفون 12، التي جاءت بأكثر من إصدار تلبي احتياجات شرائح مستخدميها المختلفة، بداية من آيفون 12 ميني الأصغر حجمًا، وصولًا لـ آيفون 12 برو ماكس.

كما شملت القرارات الجريئة من آبل إيقاف تزويدها علبة أى آيفون من سلسلة 12 الجديدة بشاحن و سماعة، مبررة ذلك للحفاظ على البيئة من انتشار المواد البلاستيكية، والإعتماد على أى من شواحنها القديمة التي جاءت مع إصدارات آيفون 11 فما أقدم.

وسيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أما آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.

وجاءت أسعار آيفون 12 كالتالى :

iPhone 12 miniPhone 12 mini
يبدأ من  نسخة 64 جيجابايت بسعر 699  دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى 

 iPhone 12  
يبدأ من نسخة 64 جيجابايت 799 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل  570 .12  ألف مصرى.  
 
iPhone 12 Pro  
نسخة 128 جيجابايت بسعر 999 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 717 .15 ألف  جنيه مصرى.

iPhone 12 Pro Max 
يبدأ من  نسخة 128 جيجابايت بسعر 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 290 . 17 ألف جنيه مصرى.

تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12
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