تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12

انتهى منذ دقائق الحدث الأبرز لشركة آبل لهذا العام، بعدما طرحت سلسلة آيفون 12، التي جاءت بأكثر من إصدار تلبي احتياجات شرائح مستخدميها المختلفة، بداية من آيفون 12 ميني الأصغر حجمًا، وصولًا لـ آيفون 12 برو ماكس.





كما شملت القرارات الجريئة من آبل إيقاف تزويدها علبة أى آيفون من سلسلة 12 الجديدة بشاحن و سماعة، مبررة ذلك للحفاظ على البيئة من انتشار المواد البلاستيكية، والإعتماد على أى من شواحنها القديمة التي جاءت مع إصدارات آيفون 11 فما أقدم.





وسيتم طرح أيفون 12 و آيفون 12 برو فى 16 أكتوبر الجاري، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 23 اكتوبر، أ ما آيفون 12 ميني و آيفون 12 برو ماكس متاحين للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر.





وجاءت أسعار آيفون 12 كالتالى :



