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فن

ديمي لوفاتو تتحدث عن معاناتها بسبب الحجر المنزلي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
ديمي لوفاتو
ديمي لوفاتو
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شروق ابراهيم
اعترفت المغنية الامريكية ديمي لوفاتو انها بدأت تشعر بموجة من الاكتئاب والقلق جراء فترة العزل المنزلي بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

وقالت ديمي لوفاتو لشبكة سي ان ان انها واجهت صعوبات نفسية ولم تتمكن من خلق صداقات ، لافتة الى ان حالتها النفسية تأثرت بشكل سلبي.

واضافت المغنية الامريكية :" انا شخص اجتماعي بطبعي وعدم قدرتي على مقابلة الناس شعرت بأنني معزولة واصابني الاكتئاب مجددا  ورغم ذلك كان لدي ادوات لكي اتجاوز هذه الحالة".

شوهدت ديمي لوفاتو برفقة الحبيب السابق للنجمة العالمية بيلا ثرون اثناء تجولهما في  شوارع ولاية لوس انجلوس الامريكية. 

ويعد ذلك الظهور الاول لـ ديمي لوفاتو بعد مرور فترة قصيرة على انفصالها من خطيبها Max Ehrich. 

وكشف مصدر مقرب من المغنية العالمية ديمي لوفاتو انها على وشك الانفصال عن خطيبها Max Ehrich بعد خطوبة استمرت شهرين ، بسبب ارساله لرسائل تحمل معاني غرامية لصديقتها السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز.

وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الامريكية ان القرار صعب كثيرا بالنسبة لديمي لوفاتو لكنها تفضل الانفصال لكي تركز في حياتها العملية.

وقبل اسابيع ، كانت ديمي لوفاتو كشفت لجمهورها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ان الرسائل التي انتشرت عبر سوشيال ميديا وتشير الى ان خطيبها ارسلها لسيلينا جوميز لم تكن حقيقة ومفبركة على حد قولها.

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