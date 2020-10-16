استعدادات الجامعات المصرية لتسكين المغتربين في العام الدراسي الجديد.. تفاصيل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا عن استعدادات الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد.





وتسابق الجامعات المصرية، الزمن للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتكسين الطلاب بـ المدن الجامعية التابعة لها في ظل عام دراسي استثنائي تحرص الجامعة خلاله على تسكين جميع الطلاب وأيضًا الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.





وانتهت الجامعات بالفعل من تعقيم وتطهير المدن الجامعية استعدادا لتسكين الطلاب، وبالنسبة إلى المدينة الجامعية في جامعة القاهرة التي نجحت بشكل كبير عندما أستخدمت كمكان للحجر الصحي، نجحت أيضًا في منظومة التسجيل الإلكتروني للسكن للمرة الأولى، وعندما يقبل الطالب يقدم ملفه في نفس يوم تسكينه حرصًا على توفير وقته.





كما جرى إعادة تجهيز المدن الجامعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الغرفة الواحدة عن طالبين بدلًا من أربعة وغلفة تغليفًا آمنا وطبيا لتجنب التكدس داخل صالة المطعم المركزي بالمدينة.





وسيبدأ التسكين في جامعة حلوان بداية من الأسبوع الثاني للدراسة، اتخذ مجلس الجامعة قرارا بتحديد عدد الطلاب المقرر إقامتهم في كل غرفة للبنين والبنات.



