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أخبار البلد

وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
برج مطاى لإشارات
برج مطاى لإشارات السكك الحديدية
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حمادة خطاب
أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج مطاى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك  ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)  والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL . 

وأوضح وزير النقل،أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 66.28 % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 10 برج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج مطاى بالمنيا هو سادس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة  بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج مطاى بالمنيا يتحكم في 66 سيمافور ضوئي وعدد 4 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 36 موتور تحويلة وعدد/ 142 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى بنى مزار ومطاى

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. 

وأوضح وزير النقل أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل الى حوالي 1800 كم بتكلفة اجمالية تصل الى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة
وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة
وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة
وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة
وزير النقل يعلن دخول برج مطاي لإشارات السكك الحديدية بمحافظة المنيا الخدمة
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