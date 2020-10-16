النيابة الإماراتية تصدر تحذيرا شديد اللهجة

نشرت النيابة العامة في الإمارات مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.





ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقًا للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.





واضافت النيابة الإماراتية قائلة : فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس و لا تقل عن سنة.



