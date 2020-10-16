إنشاء عيادة للتأمين الصحي بمدينة الحمام بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الاتفاق والدكتور هاني غزال نائب مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي علي إنشاء فرع للتأمين الصحى بمدينة الحمام.









وأضاف أنه تم عرض إنشاء عيادة للتأمين الصحي بمدينة الحمام داخل مستشفى الحمام المركزي من الدكتور هاني غزال، لافتا إلى انه فور العرض تمت الموافقة مع التوجية بتقديم كل الدعم من أجل الحصول على خدمة طبية متميزة لأهالي مطروح.





وأشار إلى ان تقديم خدمات صحية مميزة الهدف الذى نسعي لتحقيقه مع العمل علي وصول الاستفادة لكافة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بدلا من السفر لمسافات بعيدة لتلقي العلاج لافتا إلى الدعم المتواصل من وزيرة الصحة ومحافظ مطروح لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة كل ما يخص صحة المواطن بمطروح و العمل من خلال منظومة واحدة مكملة لبعضها .





من ناحية اخرى نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمطروح بإشراف الدكتورة عازة عبد الباقي مدير الإدارة دورة تدريبية بمركز صحة المرأة تدريب مدربيين في الفترة 13 إلى 15 اكتوبر .





تناولت الدورة عدة موضوعات من أهمها وسائل تنظيم الأسرة، تأجيل الحمل خلال هذه الفترة وأهمية المباعدة بين الحمل والآخر ٠







