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برلمان

قبل 5 أيام من انتخابات البرلمان.. طريقة ومواعيد تصويت المصريين بالخارج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:07 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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أحمد أيمن

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تبدأ بتصويت المصريين بالخارج من يوم 21 أكتوبر الجاري حتى يوم 23 من الشهر ذاته، ليبدأ بعدها تصويت المصريين في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر.


تجرى الانتخابات بالخارج عن طريق البريد لكل ناخب على حدة وذلك على مرحلتين وترسل اوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخاب، وسيقوم الناخب بطباعة وإرسال بطاقة الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية وذلك يومى 19 و20 اكتوبر للجولة الأولى.


تبدأ لجان الانتخاب بالخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت ايام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولى وفى حالة الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر القادم.


وفى دوائر محافظات المرحلة الثانية سيقوم الناخب يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 2و3 نوفمبر 2020 للجولة الاولى بطباعة وإرسال بطاقة الاقتراع لمقار البعثات الدبلوماسية وفى حالة الاعادة يومى الخميس والجمعة الموافق 3و4 ديسمبر، على أن تبدأ لجان الانتخاب بالخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت.


وللتصويت، يدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت، ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.


ويضع الناخب بطاقتى ابداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

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