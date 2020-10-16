شركة سويسرية تمنح إنترنت مجاني لمدة 18 عامًا.. بشرط غريب

عرضًا مجزيًا لعملائها وهو توفير خدمة الإنترنت الواي فاي مجانًا لمدة 18 عامًا قادمة مقابل تنفيذ شرط واحد. قدمت شركة إنترنت سوسرية





ووفقًا لصحيفة "ميرور البريطانية اشترطت الشركة تسمية الآباء أطفالهم أسماء مشتقة من اسم الشركة، وبناء على ذلك يحصلون على الإنترنت مجانًا حتى يصبح أبناؤهم بالغين.





تحميل صورة شهادة الميلاد للطفلة على موقع الشركة، لكنهما يقولان إنهما يشعران "بالخجل قليلًا" من قرارهما. وقام أم وأب جديدان بدمج كلمة "Twifia " في اسم ابنتهما الرضيعة ليحصلوا على الإنترنت مجانًا حتى بلوغها سن الرشد، ولم يفعلوا شيء سوي









ويوضح الوالدان أنهما سيضعان الأموال التي كانا سينفقانها على شبكة « الواي فاي » في حساب توفير لابنتهما، على أمل أن تتمكن من تعلم القيادة وشراء سيارة عندما تبلغ من العمر 18 عامًا .



