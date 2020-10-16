AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

6 من شباب التنسيقية يخوضون انتخابات النواب على المقاعد الفردية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:29 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
أحمد أيمن
يخوض 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معركة انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردي بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

في الشرقية، يخوض حسن ضوة، المعركة في دائرة منيا القمح ومشتول السوق، وعمرو عبدالباقي، في دائرة فاقوس وأولاد صقروكفر صقر، وفي القاهرة يخوض ماجد طلعت، المعركة في دائرة الساحل.

وفي المحافظات الساحلية، يخوض أحمد نصرالله، المعركة في دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية، ويخوض مصطفى كريم، المعركة في دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بينما يخوض المعركة في الصعيد، علي قاعود، في مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

ودفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ26 من أعضائها لخوض السباق الانتخابي على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة، (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شرق الدلتا)، (غرب الدلتا)، و(شمال وجنوب ووسط الصعيد).
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق العرس الانتخابي.. تعرف على تقسيم دوائر مجلس الشيوخ (فردي- قائمة)

رسميا.. 26 مرشحا عن تنسيقية الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب

ننشر أبرز أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بالقاهرة ووسط الدلتا

26 مقعدا من تيارات مختلفة.. تنسيقية شباب الأحزاب.. الحصان الرابح في ترشيحات القائمة الوطنية

تنسيقية شباب الأحزاب تختار 2 من زوجات الشهداء ضمن مرشحيها فى انتخابات البرلمان

صفي الدين خربوش وأمين النواب السابق و2 من زوجات الشهداء.. أبرز الوجوه الجديدة بترشيحات القائمة الوطنية

ترشيحاتنا

خاص| إنبي يخطف زياد بوغطاس من أندية القمة

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

السعودية: لا إصابات بـ كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

بالصورة| الوداد يجبر الأهلي على ارتداء الزي الأسود في موقعة الدار البيضاء

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

برفقة الحصان .. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم