6 من شباب التنسيقية يخوضون انتخابات النواب على المقاعد الفردية

يخوض 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معركة انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردي بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.





في الشرقية، يخوض حسن ضوة، المعركة في دائرة منيا القمح ومشتول السوق، وعمرو عبدالباقي، في دائرة فاقوس وأولاد صقروكفر صقر، وفي القاهرة يخوض ماجد طلعت، المعركة في دائرة الساحل.





وفي المحافظات الساحلية، يخوض أحمد نصرالله، المعركة في دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية، ويخوض مصطفى كريم، المعركة في دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بينما يخوض المعركة في الصعيد، علي قاعود، في مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.





ودفعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ26 من أعضائها لخوض السباق الانتخابي على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة، (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شرق الدلتا)، (غرب الدلتا)، و(شمال وجنوب ووسط الصعيد).