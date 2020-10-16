وفاة إمام مسجد أثناء صعود المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بالشرقية

لفظ إمام وخطيب مسجد، أنفاسه الأخيرة أثناء صعود المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.
وتقدم الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وجميع القيادات الدعوية بالمديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ محمد محمد محمد رمضان الإمام والخطيب والمدرس بمسجد أبو العينين بحي الصرافية بمدينة القرين وذلك أثناء صعوده المنبر لأداء خطبة الجمعة اليوم.
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وأكد وكيل وزارة الاوقاف بالشرقية تقدمه وجميع العاملين بالوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة ولأهله بجميل الصبر والسلوان.