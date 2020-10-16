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فن

بـ تاتو على ظهرها.. شمس الكويتية تتألق بإطلالة جذابة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:41 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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محمد بدران
حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  شمس الكويتية بإطلالة جذابة وناعمة، وعلقت على صورتها قائلة: ‏"‏ قلبك تحت رجلك وكرامتك فوق الكل".


وأبرزت شمس الكويتية جمالها، حيث اختارت ارتداء فستان طويل بأكمام طويلة باللون الأسود المنقط بـ الأبيض بتصميم اوف شولدر، وهو ما أبرز من التاتو على ظهرها الذي ظهر على شكل جناحات.


وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على وجهها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.


وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض .


واختارت شمس الكويتية ان تبرز إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ فقامت بالتزين بكلية باللون الفضي والنبيتي.

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