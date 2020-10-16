قبل بدء الدراسة غدا.. نائب وزير التعليم يقدم 8 نصائح لطلاب المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة عاجلة لجميع الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه غدا السبت 17 أكتوبر 2020 .









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حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا، للطلاب والمعلمين التوفيق والسداد والنجاح.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: نصيحتي لكم أبنائي الطلاب أن نكون دائما عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا ، ولنعلم أن ما نعانيه اثناء الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمال الدراسة هو معاناة تستمر مدي الحياة.





وحرص نائب وزير التربية والتعليم على تقديم النصائح التالية للطلاب ، حيث قال عزيزي الطالب :

- احرص علي التباعد الاجتماعي في جميع تحركاتك في المدرسة و داخل الفصل

- احرص علي غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري

- ابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وامسح يدك بالمطهرات بشكل دوري

- احرص علي مسح الديسك الخاص بك بالمطهرات في بداية اليوم

- احرص علي رش مقابض أبواب الحمامات او الصنبور بالمطهرات او أمسكهم من خلال منديل

- احرص علي لبس الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك

- احرص علي متابعة الحلقات التليفزيونية لدروسك وسجل أسألتك لطرحها علي المعلم لتيسير فهمك للدرس

- احرص علي الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التي وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصول افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتب تفاعلية.



