قبل بدء الدراسة غدا.. نائب وزير التعليم يقدم 8 نصائح لطلاب المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة عاجلة لجميع الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه غدا السبت 17 أكتوبر 2020 .
حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا، للطلاب والمعلمين التوفيق والسداد والنجاح.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: نصيحتي لكم أبنائي الطلاب أن نكون دائما عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا ، ولنعلم أن ما نعانيه اثناء الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمال الدراسة هو معاناة تستمر مدي الحياة.
وحرص نائب وزير التربية والتعليم على تقديم النصائح التالية للطلاب ، حيث قال عزيزي الطالب :
- احرص علي التباعد الاجتماعي في جميع تحركاتك في المدرسة و داخل الفصل
- احرص علي غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري
- ابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وامسح يدك بالمطهرات بشكل دوري
- احرص علي مسح الديسك الخاص بك بالمطهرات في بداية اليوم
- احرص علي رش مقابض أبواب الحمامات او الصنبور بالمطهرات او أمسكهم من خلال منديل
- احرص علي لبس الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك
- احرص علي متابعة الحلقات التليفزيونية لدروسك وسجل أسألتك لطرحها علي المعلم لتيسير فهمك للدرس
- احرص علي الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التي وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصول افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتب تفاعلية.