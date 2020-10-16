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تعليم

قبل بدء الدراسة غدا.. نائب وزير التعليم يقدم 8 نصائح لطلاب المدارس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:48 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رسالة عاجلة لجميع الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه غدا السبت 17 أكتوبر 2020 .


حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا، للطلاب والمعلمين التوفيق والسداد والنجاح.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: نصيحتي لكم أبنائي الطلاب أن نكون دائما عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا ، ولنعلم أن ما نعانيه اثناء الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمال الدراسة هو معاناة تستمر مدي الحياة.

وحرص نائب وزير التربية والتعليم على تقديم النصائح التالية للطلاب ، حيث قال عزيزي الطالب :
- احرص علي التباعد الاجتماعي في جميع تحركاتك في المدرسة و داخل الفصل
- احرص علي غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري
- ابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وامسح يدك بالمطهرات بشكل دوري
- احرص علي مسح الديسك الخاص بك بالمطهرات في بداية اليوم
- احرص علي رش مقابض أبواب الحمامات او الصنبور بالمطهرات او أمسكهم من خلال منديل
- احرص علي لبس الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك
- احرص علي متابعة الحلقات التليفزيونية لدروسك وسجل أسألتك لطرحها علي المعلم لتيسير فهمك للدرس
- احرص علي الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التي وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصول افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتب تفاعلية.

جدير بالذكر ان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :

- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
-  تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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