لا تدع هذه اللحظة تنتهي .. ريهام عبدالغفور تشارك جمهورها بصورة على البحر

نشرت الفنانة الشابة ريهام عبدالغفور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها من عطلتها الصيفية.





ظهرت ريهام عبدالغفور علي شاطئ البحر وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، بإطلالة صيفية مميزة.





وكتبت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة "لا تدع هذه اللحظة تنتهي"





يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.





وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.





المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل



