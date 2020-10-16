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محافظات

أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:01 م
أوقاف أسوان تفتتح
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة
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شاذلى عبد الفتاح - محمود ضاحي
افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  مسجد نوح بقرية غرب سهيل وسط جموع المصلين من أهالى القرية ضمن إفتتاح 9 مساجد على مستوى المحافظة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف. 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عزت إلي أنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب تم إفتتاح 4 مساجد جديدة خلال شهر سبتمبر الماضى وهى مسجد البسيون بقرية غرب أسوان بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون ومسجد النور بإدفو وأيضًا مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية. 

وأقرا أيضًا :

وقال الدكتور محمد عزت بأن ذلك توازى مع إفتتاح 5 مساجد خلال شهر أكتوبر الجارى وهى مساجد النقبة وأبو راس والعتيق بمركز إدفو وأيضًا مسجد العتيق بالمويسات بالبصيلية قبلى فضلًا عن مسجد نوح بغرب سهيل والذى تم إنشاوه على مساحة 700 م2 بالجهود الذاتية في حين قامت وزارة الأوقاف بتحمل فرشه. 

وأكد مدير عام الأوقاف على إلتزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية مع ضرورة الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور
أوقاف أسوان تفتتح 5 مساجد جديدة خلال أكتوبر.. صور
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