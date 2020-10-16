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رياضة

استقبال حافل للاعبة ملك سليم في معسكر منتخب الجمباز الإيقاعي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:55 م
ملك سليم
ملك سليم
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حسن العمدة
استقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الايقاعى المتاهل إلى اولمبياد طوكيو 2021 زميلتهم اللاعبة ملك سليم استقبال حافل عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء ازمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وجاء الاستقبال مليء بالحب والود وباقات ورد لزميلتهم بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.

وكانت ملك سليم وصلت إلى معسكر المنتخب بصحبة الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، الذي أصر على مرافقة اللاعبة أثناء عودتها مجددا إلى المعسكر.

جدير بالذكر أن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز،  أعلن خلال مؤتمر صحفي، رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الايقاعي، بعد حصولها علي حكم البراءة من الاتحاد الدولي للعبة ، وعودتها إلى صفوف منتخب مصر للجمباز الايقاعى الذي يستعد حاليا للمشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021.

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