نهاية مفجعة لزير نساء.. رجل أعمال بريطاني قتلته عشيقته وانتحرت

عثر على رجل أعمال متزوج كان يعيش حياة ثلاثية مع 3 نساء مختلفات مطعونًا حتى الموت من قبل إحدى عشيقاته السريين.





ووفقًا لصحيفة ديلي كان غاري ويليامز، 58 عامًا ، من سوانسي بجنوب ويلز ببريطانيا، زوجًا وأبًا وجدًا مخلصًا وكان لديه امرأتان أخريان كعشيقته.





وأشارت الصحيفة إلى أن عشية عيد الميلاد العام الماضي، أخبر تاجر القافلة زوجته إيلين أنه كان بعيدًا في رحلة عمل، وكان يعتزم قضاء الليلة مع جيسينا شيريدان ، 46 عامًا إحدى عشيقاته.





وأفادت التحقيق أنه كان هناك "مشادة" غامضة بين رجل الأعمال وعشيقته وتم العثور عليهما ميتين في منزل الآنسة شيريدان.





كان السيد ويليامز متزوجًا من إيلين منذ ما يقرب من 40 عامًا ، لكنه كان على علاقة مع امرأة أخرى منذ عام 1991.





بدأ علاقة ثالثة مع السيدة شيريدان في عام 2014 ولم تعرف أي منهما بوجود بعضهما البعض.