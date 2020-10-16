AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نهاية مفجعة لزير نساء.. رجل أعمال بريطاني قتلته عشيقته وانتحرت

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
عثر على رجل أعمال متزوج كان يعيش حياة ثلاثية مع 3 نساء مختلفات مطعونًا حتى الموت من قبل إحدى عشيقاته السريين.

ووفقًا لصحيفة ديلي كان غاري ويليامز، 58 عامًا ، من سوانسي بجنوب ويلز ببريطانيا، زوجًا وأبًا وجدًا مخلصًا وكان لديه امرأتان أخريان كعشيقته.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشية عيد الميلاد العام الماضي، أخبر تاجر القافلة زوجته إيلين أنه كان بعيدًا في رحلة عمل، وكان يعتزم قضاء الليلة مع جيسينا شيريدان ، 46 عامًا إحدى عشيقاته.

وأفادت التحقيق أنه كان هناك "مشادة" غامضة بين رجل الأعمال وعشيقته وتم العثور عليهما ميتين في منزل الآنسة شيريدان.

كان السيد ويليامز متزوجًا من إيلين منذ ما يقرب من 40 عامًا ، لكنه كان على علاقة مع امرأة أخرى منذ عام 1991.

بدأ علاقة ثالثة مع السيدة شيريدان في عام 2014 ولم تعرف أي منهما بوجود بعضهما البعض.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

زحف إلى فمها أثناء النوم.. سحب ثعبان بطول 4 أقدام من حلق امرأة.. فيديو

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

مشهد مرعب.. ثعبان يلدغ مراهقاً داخل الحمام.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على بعض وجهاتها في إفريقيا وأوروبا

أول تعليق من وزير التعليم الفرنسي على قطع رأس مدرس قرب باريس

كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

وليد أزارو يودع الأهلي وجمهوره بتلك الطريقة

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

للمقيمين والمواطنين.. تحذير عاجل من الأمن السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم