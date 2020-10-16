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محافظات

مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:56 م
مرور مفاجئ لوكيل
مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية علي مستشفي أبو كبير
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محمد الطحاوي
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ علي مستشفي أبو كبير المركزي، يرافقه مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

تفقد وكيل الوزارة ومرافقوة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة للأمراض القلبية، والعناية المركزة لمناظير الجهاز الهضمي، والتأكد من ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما أكد علي أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وماكينات الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلي الصناعي.

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كما ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفي مقترح لتطوير وتوسعة قسم الباطنة وقسم المناظير وإنشاء عناية متوسطة، ودراسة مقترح إنشاء مبني إضافي لتوسعة قسم الإستقبال والطوارئ وعدد من الأقسام الطبية بالمستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني، وكلف مدير عام الطب العلاجي ومديرة المستشفي بدراسة المقترح، وسرعة العرض علي وكيل الوزارة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، حيث تفقد عددا من الأقسام المختلفة بالمعمل الإقليمي، وتم التأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات المعملية، وتابع إجراءات فحص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، للمسافرين للخارج، والذي بلغ عددهم حتي الآن أكثر من ٢٢٥٠٠ مسافر، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما ناقش مع مديرة المعمل الإقليمي بعض معوقات سير العمل، وتم وضع الحلول المناسبة لها.

يذكر بأن فحص فيروس كورونا للمسافرين للخارج يأتي بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

 https://clab.mohp.gov.eg/ 

مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي
مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي
مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي
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