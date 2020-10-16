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تعليم

تعرف على تردد قناة مدرستنا المقرر انطلاقها مع بدء الدراسة غدا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:00 م
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية الجديدة "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، حيث سيشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد أن يشاهد الطالب الدرس في المنزل ، ستكون ايام الحضور في المدرسة هدفها مناقشة ما شاهده الطالب في القناة التعليمية ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والتطبيقات العملية و التدريس المواد التي لا تضاف للمجموع

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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب أن يصل للحصص التي تم عرضها على القنوات التعليمية لمراجعتها في أي وقت عبر منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا سوف تبدأ بث حصصها ابتداءا من غد السبت ، بمساعدة نخبة من المعلمين المتخصصين.

وأوضح المصدر أن قناة "مدرستنا" التعليمية، تنطلق برعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. بمجموعة من أمهر الأساتذة، والبرامج التعليمية المتطورة.

وقال المصدر : يمكن متابعة قناة مدرستنا على تردد 12303 أفقي معدل ترميز 27500 

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 سيكون افضل من الاعوام الدراسية الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم  ، أن الطالب سيدرس المواد الاساسية التي تضاف للمجموع من خلال القنوات التعليمية في ايام الدراسة من خارج المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للايام التي سيذهب فيها الطالب إلى المدرسة ، ستقدم فيها المدارس للطلاب حصص خاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والرد على اسئلة الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن اعمال السنة سوف يتم منحها للطلاب في العام الدراسي الجديد بناءا على عدة امتحانات و ابحاث بالاضافة إلى محاسبة الطالب على الحضور والغياب ، كما سيتم سؤال الطلاب في الدروس التي تم شرحها على القنوات التعليمية اولا بأول.

وأشار وزير التربية والتعليم ، أن الهدف من هذا النظام المختلف هو ان تكون الوزارة مستعدة في اي لحظة لأي تطور يخص وضع كورونا في مصر ، بحيث تستمر العملية التعليمية دون اي تأثر سلبي بالظروف المحيطة ، وحتى لا تكون المدرسة هي الاساس الوحيد للتعلم مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.
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