تعرف على تردد قناة مدرستنا المقرر انطلاقها مع بدء الدراسة غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية الجديدة "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، حيث سيشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد أن يشاهد الطالب الدرس في المنزل ، ستكون ايام الحضور في المدرسة هدفها مناقشة ما شاهده الطالب في القناة التعليمية ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والتطبيقات العملية و التدريس المواد التي لا تضاف للمجموع





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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب أن يصل للحصص التي تم عرضها على القنوات التعليمية لمراجعتها في أي وقت عبر منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .





وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن قناة مدرستنا سوف تبدأ بث حصصها ابتداءا من غد السبت ، بمساعدة نخبة من المعلمين المتخصصين.





وأوضح المصدر أن قناة "مدرستنا" التعليمية، تنطلق برعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. بمجموعة من أمهر الأساتذة، والبرامج التعليمية المتطورة.





وقال المصدر : يمكن متابعة قناة مدرستنا على تردد 12303 أفقي معدل ترميز 27500



