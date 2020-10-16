محمد الشناوي: نحترم الوداد المغربي ولكن هدف الأهلي التتويج بدوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصل الأهلي المصري عن ملاقاة مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن جولة الذهابنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويهتم الموقع الرسمي للكاف بالمباراة نظرا لأهميتها للفريقين خاصة وللقارة الافريقية التي تترقب بطلا جديدا للنسخة الحالية التي يتنافس عليها الأهلي و الوداد و الزمالك والرجاء .









وقال محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، أن هدف فريقه هو الفوز باللقب، موضحا أهمية تعامل الأهلي مع كل مباراة في وقتها والتركيز حاليا علي مباراة الذهاب و تحقيق نتيجة ايجابية بها .









وأضاف الشناوي للموقع الرسمي للكاف، أن الوداد فريق جيد ونحن نحترمه كثيرًا لكن الأهلي يلعب للفوز في كل مباراة أيًا كانت المسابقة فنرغب في إسعاد جماهيرنا الكبيرة.









وحاور الموقع الرسمي للكاف أحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي بعدما نشر عنه تقرير صباح اليوم عن انه ملاك الأهلي الحارس وأكد موقع الكاف ان حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، سيبقى هذا الموسم في الذاكرة طويلًا.









وأضاف الموقع الرسمي ان حارس مرمي الأهلي عزز موقعه باعتباره الحارس الأول في ناديه وبلاده، وارتدى شارة قائد الشياطين الحمر، وحطم بعض الأرقام القياسية أيضًا.







