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رياضة

تامر عبد الحميد: السوشيال ميديا سبب التعصب الجماهيري بمساعدة قدامي الأهلي والزمالك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:49 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
قال تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق أنه حزين من حاله التعصب الجماهيري المنتشرة علي مواقع السوشيال ميديا حاليا لأنها هي المتسببة في كل ما يحدث وإذا لم يتم وقف هذه التجاوزات سيكون هناك مشاكل كبيرة خلال الفترة القادمة للجميع.

وأضاف تامر عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض من نجوم الأهلي والزمالك يستغلون الشباب صغير السن علي مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الخروج بتصريحات مثيرة لأن مثل هذه التصريحات تكون بداية الشرارة بين الجماهير وأتمني أن يكون كل لاعب يدافع عن فريقة فقط دون ذكر الفريق الآخر".

وتابع: "أتمني صعود الأهلي للنهائي الأفريقي بجانب الزمالك وهذا الأمر لا ينتقص مني بشيء لأنني أحب الزمالك ثم بعد ذلك أحب الخير للفرق المصرية الأخرى، وتواجد الأهلي والزمالك معا في النهائي يضمن لمصر عدم خروج اللقب عن الأراضي المصرية وهذا هو الأهم، وبكل صراحة سأشجع الأهلي أمام الوداد غدا".

وأختتم: "شاهدت تصريح أحمد بلال لاعب الأهلي السابق بأنه يريد خسارة الزمالك أمام الرجاء وحزين للغاية بسبب سماع هذا التصريح لأنه سيكون بداية شرارة الفتنة بين الجماهير وأنا دائما لا أحب الحديث عن النادي الأهلي حتي لا يفسر البعض حديثي بشكل خاطئ".
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