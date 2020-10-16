AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
خضعت الراقصة دينا لجلسة تصوير جديدة، أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت بملامح ملفتة وجميلة ولوك جديد.

وتثير الفنانة دينا الجدل من فترة لأخرى بسبب جلسات تصويرها الجريئة، التي تبرز أنوثتها بطريقة لافتة.

ونشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت دينا قائلة: "شكرًا جزيلًا للفريق الذي عمل في هذه الجلسة ، أحبكم جميعًا".


وظهرت دينا لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة حيث ظهرت وهى ترقص  باليه.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الراقصة  دينا فى الفترة الأخيرة. 
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
10 صور| آخر ظهور لـ الراقصة دينا بإطلالات جريئة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

ابنة جمال عبد الناصر تبرئه ..7 أشخاص معه وافقوا على إرسال قوات لليمن

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد

شريف العريان أمين عام الأولمبية: مرتضى منصور أهان الجميع .. ورئيس جديد للزمالك فى هذا الموعد (حوار)

وصول علي الحجار ووفاء عامر إلى عزاء الفنان محمود ياسين

مصدر: المتهم بذبح مدرس قرب باريس صرخ "الله أكبر" قبل إطلاق النار عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم