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فن

باسم سمرة يستعيد ذكرياته مع مسلسل الكيف بهذه الصورة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:28 م
مسلسل الكيف
مسلسل الكيف
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محمد بدران

استعاد الفنان باسم سمرة ذكرياته في مسلسل الكيف عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر باسم سمرة صورة من أحداث مسلسل "الكيف" بصحبة أحمد رزق وبيومي فؤاد وسعد الصغير  وعلق عليها قائلآ: "مسلسل الكيف 2016
#باسم_سمرة".

تداول أمس الخميس رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوقوع مشادة بين المطرب عمر كمال والفنان باسم سمرة والتي تعدى فيها باسم بالسباب على عمر كمال اثناء تواجدهم في حفل عيد ميلاد لاحد الفنانين، برر عمر كمال موقفه وانه لم يقصد اهانه باسم سمرة واعتذر له وبالرغم من ذلك تمادى باسم في وصلة السباب.


انتهى الفنان باسم سمرة من تصوير دوره في فيلم ساعة شيطان الذى من المتوقع أن يعرض في رأس السنة. 


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الألعاب التي ظهرت على السوشيال ميديا وأثرت سلبيا على المجتمع مما دفعهم إلى الانتحار. 


ويشارك في بطولة الفيلم كل من منى ممدوح ومنذر ريحانة الذي يظهر في الفيلم كضيف شرف والعمل إخراج إبرام نشأت. 


يذكر أن باسم سمرة يعيش حالة من النشاط السينمائي في الفترة الأخيرة ولعل من أبرز هذه الأعمال فيلم صندوق الدنيا الذي عرض في عدد من المهرجانات. 


كما عرض له فيلم دماغ شيطان والذى شاركها البطولة فيه الفنانة رانيا يوسف إلا أن العمل لم يلق نجاحا كبيرا عند عرضه. 


ويقوم حاليا باسم سمرة بتصوير فيلم الرجالة مع المخرجة نفين شلبي والتي تعود به إلى ساحة السينما الروائية الطويلة بعد تقديمها عدد من الأعمال التسجيلية والوثائقية. 


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