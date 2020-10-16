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تعليم

خلال جولة مفاجئة .. وكيل تعليم كفر الشيخ تستبعد وتجازي 4 مديري مدارس .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:43 م
استعدادات العام الدراسي
استعدادات العام الدراسي الجديد
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محمود زيدان
قررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مديرة مدرسة سخا الإعدادية للبنين لعدم وجودها والعاملين بالمدرسة ولعدم الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، ومجازاة 3 مديري مدارس " الزهور للغات، ومدارس النور"، مقدمة الشكر لمديري المدارس والعاملين بها خلال جولتها بـ  20 مدرسة.

وأشادت، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بمديري المدارس والعاملين بها الذين تواجدوا اليوم الجمعة بمدارسهم؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كما أشادت بالمشاركة المجتمعية.

وناشدت كشك المرشحين لمجلس النواب ومناصريهم بعدم وضع ملصقات على أسوار المدارس لملاحظاتها خلال تفقدها للمدارس تعليق الملصقات الخاصة بالمرشحين على الأسوار عقب دهانها وتجميلها ، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظا على المظهر العام للمدارس وأسوارها.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها سعيدة بما شاهدته بالمدارس من تعاون الجميع في الأعمال التي تشهدها المدارس من استعدادات مكثفة، ومشاركة مدراء المدارس والمعلمين للعمال في نظافة المدارس من رفع المخلفات وكنسها، وتطهيرها، ودهان الدسكات، وتعليق الجداول وأسماء الطلاب و الطالبات بالفصول.

خلال جولة مفاجئة .. وكيل تعليم كفر الشيخ تستبعد وتجازي 4 مديري مدارس .. صور
خلال جولة مفاجئة .. وكيل تعليم كفر الشيخ تستبعد وتجازي 4 مديري مدارس .. صور
خلال جولة مفاجئة .. وكيل تعليم كفر الشيخ تستبعد وتجازي 4 مديري مدارس .. صور
خلال جولة مفاجئة .. وكيل تعليم كفر الشيخ تستبعد وتجازي 4 مديري مدارس .. صور
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