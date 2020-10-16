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رياضة

عملية عاجلة لـ لاعبة الأهلي بعد تعرضها لـ حادث سير

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:12 م
نور طلعت
نور طلعت
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محمد سمير
خرجت نور طلعت لاعبة منتخب مصر والنادى الاهلى لكرة السلة من غرفه العمليات بعد تعرضها لـ حادث سير خلال توجهها إلى النادى صباح اليوم ، لخوض التدريبات مع الفريق .

وكانت نور طلعت توجهت إلى احد المستشفيات لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتها، ومدى الإصابة التي تعرضت لها، وتم تركيب شريحة فى رسغها الأيسر لوجود كسر مضاعف .

وحرص الجهاز الفني و الطبي بالأهلى على الاتصال باللاعبة والاطمئنان على حالتها الصحية وتمني الشفاء العاجل لها .

وتصدرت سيدات سلة الأهلى  ترتيب جدول دورى المرتبط ، في المجموعة الأولى من مجموعات البطولة ، برصيد 15 نقطة، الصيد 12 نقطة، الزمالك 9 نقاط بينما الغابة 6 فقط، فى المجموعة الثانية جمع سبورتنج 14 نقطة يليه التأمين 11 نقطة والزهور 11 بينما مدينة نصر 6 نقاط ، وفى المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة فرق مجموعته بعد أن جمع 15 نقطة، والشمس 12 نقطة وجزيرة الورد 9 نقاط بينما الترام 6 نقاط فقط



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