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تعليم

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:35 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال وزير التربية والتعليم: الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول ، وإن شاء الله هاتعدي على خير.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة ، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الاولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا .

وأشار وزير الترية والتعليم أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة ، و سيكون هناك ارشادات للطلاب و اولياء الامور و الاداريين لكيفية التعامل اذا ظهرت حالات كورونا

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن القنوات التعليمية ستبدأ يوم الاحد وسنعلن عن تردد القناة التعليمية الجديدة و جدول الحصص التي ستذاع عليها ، لافتًا إلى أن هذه القنوات ستكون مصدر التدريس الرئيسي خلال العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم : محضرين مادة تعليمية يمكن ايصالها للطلاب اذا حدث غلق كامل للمدارس ، فكل طالب سيحصل على خدمته التعليمية سواء لديه خدمة انترنت متوفرة او لا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : مستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن مجموعات التقوية و القنوات التليفزيونية التعليمية و المنصات الإلكترونية ستكون بديلا تعليميا للطلاب في حالة الاغلاق الكامل للمدارس

وقال وزير التربية والتعليم : "مفيش طالب في المرحلة الثانوية مش هايبقى عنده تابلت ، وطلاب اولى ثانوي سيتسلموا التابلت خلال الاسبوع الاول من العام الدراسي الجديد ".

كما حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الرد على أولى الشائعات التي تم ترديدها بشأن العام الدراسي الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي .


ونفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة ، بشان إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم : لا صحة لهذا الخبر نهائيًا ، وارجو زيارة صفحتي الوحيدة او صفحة وزارة التربية والتعليم قبل التساؤل عن صحة اي خبر.
وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه من هذا الخبر المتداول ، قائلا : تبدأ كل ألوان الاشاعات حتى قبل بدء الدراسة !

جدير بالذكر ان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي :

- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
-  تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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