بعد دقائق من افتتاحه.. الداخلية تغلق مطعم اليوتيوبر علي غزلان بالغربية ..صور

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأجهزه التنفيذية اليوم من إغلاق مطعم " ستوماك" فرع طنطا، وهو أحد فروع سلسلة المطاعم التي يمتلكها اليوتيوبر علي غزلان، وذلك أثناء افتتاحه الفرع.









وأكد الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، أنهم فوجئوا بحفل افتتاح في دوران شارع سعيد، أحد أكبر الشوارع المهمة في طنطا، خاص بأحد المطاعم الشهيرة وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، الى جانب وجود زحام شديد من قبل المواطنين على المطعم.





كما أوضح رئيس الحي أن ذلك مخالف لقرارات مجلس رئيس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف " عيسي" على الفور تم ابلاغ الجهات الأمنية وتم اغلق المحل وتشميعه في حضور الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا من حيث الزحام وعدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بنسبة الـ 50 % حضور، وتم التحفظ على البطاقات الشخصية لـ 3 من أصحاب المحل بينهم على عزلان، وتم احالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



