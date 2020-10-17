اليوم.. أولى جلسات محاكمة الزوج المحرض على اغتصاب زوجته وقتلها بالدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، ، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بتحريض مساعده بالتخلص من زوجته، بتدبير قضية شرف لها واتهامها بالخيانة، لرغبتهم فى الطلاق منها دون أن يخسر الأموال، إلا أن قام المساعد بقتل الزوجة داخل شقتها أمام أعين طفلتها.





وأحال المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة، القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة، برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، محاكمة كل من "أ. ر. ا"، 33 سنة، عجلاتى، وزوج المجنى عليها، حسين. م. ع، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيمين بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا.





بقتل "إيمان عادل حسن عبده"، عمدا، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.





ووجهت للمتهم الثانى "الزوج"، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع فى مواقعة المجنى عليها "الزوجة" كرها عنها؛ لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، لقاء مبلغ مالى اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغًا ماليًا لشراء زى نسائى للمنتقبات؛ للدخول إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه.





واشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سالفة الذكر عمدًا، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره؛ فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.



