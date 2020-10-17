فئة 5 %.. مواطن يطلب توفير فرصة عمل لأشقائه من ذوى الاحتياجات الخاصة

ناشد المواطن محمد صلاح رمضان خليف من شبين الكوم بمنوف محافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين للتوظيف اخوته من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة لـ 5 % لاعانتهم على المعيشة.





وقال فى رسالته : أرعي أسرة مكونه من 11 فرد بهم ثلاثة اشقاء شاء القدر أن يكونوا من ذوي من الاحتياجات الخاص (اعاقه ذهنية)، والكبري تبلغ 39 عام واثنان توأم يبلغان 23عام ، وأطالب بمساعدتي وتخفيف العبء عن كاهلى بالموافقة على توفير فرصة عمل بنسبة 5% لمساعدتي في الاعباء المعيشية .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



