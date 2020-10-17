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بين الناس

فئة 5 %.. مواطن يطلب توفير فرصة عمل لأشقائه من ذوى الاحتياجات الخاصة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد صلاح رمضان خليف من شبين الكوم بمنوف محافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين للتوظيف اخوته من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن نسبة لـ  5 % لاعانتهم على المعيشة.

وقال فى رسالته :  أرعي أسرة مكونه من 11 فرد بهم ثلاثة اشقاء شاء القدر أن يكونوا من ذوي من الاحتياجات الخاص (اعاقه ذهنية)، والكبري تبلغ 39 عام واثنان توأم يبلغان 23عام ، وأطالب بمساعدتي وتخفيف العبء عن كاهلى بالموافقة على توفير فرصة عمل بنسبة 5% لمساعدتي في الاعباء المعيشية .
 
التواصل مع القارئ  01228563618
أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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