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أخبار العالم

مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 .. أذربيجان تعلن آخر حصيلة ضحايا القصف الأرميني الأخير.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة الأذرية.

وأضاف أن "القوات المسلحة الأرمينية تخفت بستار الهدنة الإنسانية وواصلت ارتكاب جرائم الحرب والإرهاب بقصف مدينتي مينجا تشيفير وكنجة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي،

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.


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