توفى ابنه وزوجته انفصلت عنه.. العثور على موظف مشـ.ـنوقًا داخل شقته في الوراق

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثمان موظف بمعهد بحوث الدقي، عُثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة الوراق، لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص عُثر على جثمان موظف بمعهد بحوث الدقي، تبين وفاته منذ نحو 3 أيام، وكان يقيم بمفرده داخل الشقة، وعُثر عليه معلقًا بحبل مربوط بجنش سقف الغرفة.

وبسؤال شقيق المتوفى، أفاد أن شقيقه كان يمر بحالة نفسية سيئة عقب انفصاله عن زوجته، ووفاة نجله في حادث قبل شهرين.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قراراتها المتقدمة للوقوف على ملابسات الوفاة.