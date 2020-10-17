10 خطوات لمكياج ليلي عاجل

نواجه العديد من المناسبات الخاصة التي تتطلب تحضيرًا خاصًا لها بدءًا من الجلد إلى الماكياج مرورًا بتصفيفة الشعر ، ولكن قد تضطر إلى الحصول على مكياج ليلي عاجل لم يتم التخطيط له مسبقًا، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على مكياج جذاب وفوري،وفقا لما نشره موقع fashion.

نظفي عينيك بمنظف محدد للعين ثم بلليهما ببلسم خاص للعيون لحمايتها من الآثار الجانبية للمكياج.

أضيفي طبقة صغيرة من الكونسيلر فوق الجفن العلوي لإصلاح المكياج ثم أضيفي وحدة من درجات اللونى،أخيرًا ، أضفي بعض المسحوق فوقه.

بعد تحضير العين ، أضيفي اللون الأسود فوق الجفن المتحرك فقط. تجنبي الزاوية الداخلية للعين قدر الإمكان.

ابدئي باللون الأخضر الزيتوني على اللون الأسود وحاول مزجه جيدًا.

في بداية الجفن الثابت ، نضيف اللون الأخضر الفاتح وثبتيه باللون الغامق بحركة دائرية حتى بداية الزاوية الداخلية.

ابدئي بإضافة اللون الذهبي بعد اللون الأخضر الفاتح وامزجهم معًا في الزاوية الداخلية.

أضيفي اللون الذهبي أيضًا إلى عظم الحاجبين لإضفاء مظهر أفتحي على عينيك بعد تفريش حاجبيك.

ارسمي باللون الأسود باستخدام فرشاة حواف خطًا فوق الجفن السفلي وامزجيه بحركة دائرية مع الزاوية الخارجية العلوية للجفن العلوي.

أضفي خطًا من الظل الأخضر الفاتح باستخدام نفس الطريقة.

أضيفي أكثر من طبقة داخل العين باستخدام محدد العيون ثم الماسكارا السوداء واستعملي أخيرًا طبقة من الماسكارا الزيتونية الخضراء.