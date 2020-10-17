المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي: طمسنا أرقام السيارة بالشحم والمجنى عليها عافرت علشان منسرقش شنطتها

فال وليد عبد الرحمن سائق ميكروباص والمتهم فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى، إنه قام بالذهاب واستلام السيارة فى صباح يوم الوقعة من صاحبها واحد اسمه اسلام .





وأضاف خلال اعترافاته انه قام بالعمل على السيارة حتى الثانية ظهرا وثم تقابل مع المتهم الثاني محمد وقاما بالنزول للمعادى فى شارع ٩ لكى يرتكبوا جريمة سرقة الشنط من السيدات.





واضاف المتهم انه شاهد الفتاة وقام بخطف الشنطة منها المتهم الثاني وفى ذلك الوقت صرخت والناس تجمعت وقامت بالفرار ورائنا وفرا هاربين بالسيارة عبر كوبري طرة ومنه لطريق الاتوستراد وقاما برمي الشنطة عقب اخذ ما فيها.

واضاف المتهم انهم فتشوا الشنطة ووجدوا فيه بعض الفيزا كارد ومبلغ ٨٥ جنيه ومجموعة من ادوات التجميل، وقام بأخذهم لمنزله عقب القاء الشنطة.

وقال المتهم الاخر محمد ان المتهم الاول كان يبيت معه فى منزله، وقام باخذ السيارة من موقف الجيزة فى الصباح وقاما بالعمل عليها حتى بعد الظهر وتوجها لشارع ٩ فى المعادي للقيام بالسرقة، وقام بطمس ارقام السيارة بواسطة الشحم حتى لا يستدل على ارقامها.

واضاف المتهم انه كان يجلس فى السيارة من الخلف وعندما شاهدا المجني عليها تسير قام بخطف حقيبتها الا انها قامت بالدفاع وشد الحقيبة لمنعه من اخذها منها.

واضاف المتهم ان المجنى عليها سقطت على الارض وهربنا بعدها ووصلنا عند بيت المتهم الاول وقام بتقسيم الاموال فيما بينهم والمتهم الاخر أخذ علبة المكياج وتركوا المكان عقب ذلك.