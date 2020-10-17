التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

يستأنف النادي الأهلي من جديد، مبارياته الأفريقية وحلم التتويج باللقب التاسع فى تاريخه بصدام الوداد في المغرب، بعد أكثر من 8 أشهر، على آخر ظهور للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.





وخاض الأهلي، آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري أمام صنداونز، وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).