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رياضة

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
الاهلي والوداد
الاهلي والوداد
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محمد رشاد
يستأنف النادي الأهلي من جديد، مبارياته الأفريقية وحلم التتويج باللقب التاسع فى تاريخه بصدام الوداد في المغرب، بعد أكثر من 8 أشهر، على آخر ظهور للأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي، آخر مبارياته القارية يوم 7 مارس من العام الجاري أمام صنداونز، وتعادل (1-1) في إياب ربع النهائي بجنوب إفريقيا ليتأهل بمجموع المباراتين (3-1).

ويفرض الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي حالة من السرية على استعداداته للمباراة المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي القاهري، وأنخيل جاموندي، المدير الفني للنادي المغربي، سيحاولان الاعتماد على أسلحتهما الضاربة المتاحة، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في القاهرة.

التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام الوداد المغربي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.

التشكيل المتوقع للوداد المغربي أمام الأهلي المصري:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.
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