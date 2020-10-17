AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
غرف عزل
غرف عزل
Advertisements
ياســـمين بدوي
رصد موقع صدى البلد، صورًا حية من أجواء و تجهيزات غرف العزل التي تم استحداثها لأول مرة في مدارس جمهورية مصر العربية، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بهدف سرعة التعامل مع أي حالات تظهر عليها اعراض اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا التقرير ينشر صدى البلد صور لغرفة العزل الموجودة في مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بمحافظة الدقهلية .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.


اقرأ ايضا |
استمرار تخفيض مصروفات المدرسة المصرية اليابانية بنسبة 50 % فى جنوب سيناء

وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة ، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة .

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يصاحب الطفل المشتبه في اصابته بكورونا او اي مرض معدي ، احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر او الاحالة للمستشفى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس .

وقالت وزارة التربية والتعليم : عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة اذا كانت تشكو من ضيق في التنفس ، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،  أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التربية والتعليم "الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول ، وإن شاء الله هاتعدي على خير".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة ، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الاولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا .

وأشار وزير التربية والتعليم، أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة ، و سيكون هناك إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين لكيفية التعامل إذا ظهرت حالات كورونا.
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. التعليم: غرف عزل بجميع المدارس للتعامل مع حالات كورونا في العام الدراسي الجديد

التعليم توضح ضوابط إصدار قرار غلق أي فصل أو مدرسة بسبب كورونا

فيديو جراف.. غرف عزل بالمدارس لمواجهة كورونا

التعليم تستعد لـ العام الدراسي الجديد.. طارق شوقي يعلن تفاصيل ضوابط مجموعات التقوية اليوم.. الوزارة: أيام حضور الطلاب بالمدارس لن تقل عن يومين.. وسيتم تدريس المنهج كاملا دون أي تخفيض

أجراس المدارس تدق بعد ساعات .. توفير كواشف حرارية وكمامات وغرف عزل لمكافحة كورونا.. تسليم الكتب المدرسية والتابلت في أول اسبوع .. وطارق شوقي: سيكون عاما دراسيا مختلفًا في كل شئ

وزير التعليم يعلن عن بدائل حال إغلاق المدارس| ويؤكد: القنوات التعليمية ستبدأ الأحد

ترشيحاتنا

بالصور.. التزام الطلاب بارتداء الكمامات بالمدارس في أول أيام الدراسة

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

الريال السعودى بـ4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات السبت

AdvertisementS

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

شاهد.. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو قبل ساعات من انطلاق الدراسة

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

بسمة وهبة تنشر لحظات دخولها للعمليات

نجم الأهلي يشكر المقاولون العرب بعد التأهل الإفريقي

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

أخبار الرياضة.. مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي.. وطبيب الزمالك يكشف آخر تطورات ساسي ومصير حازم وعلاء من لقاء الرجاء

مدرب الوداد السابق يحذر الأهلي من ثنائي الفريق ويؤكد: خسارة الأحمر 0-1 تعني خروجه من البطولة

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بـ10 رصاصات.. تفاصيل قتل مسلم شيشاني قطع رأس مدرسا أساء للرسول.. ورد فعل الرئيس الفرنسي| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أغلى 5 سيارات دفع رباعي في الإمارات ..صور