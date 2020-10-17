بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا

رصد موقع صدى البلد، صورًا حية من أجواء و تجهيزات غرف العزل التي تم استحداثها لأول مرة في مدارس جمهورية مصر العربية، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بهدف سرعة التعامل مع أي حالات تظهر عليها اعراض اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا التقرير ينشر صدى البلد صور لغرفة العزل الموجودة في مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بمحافظة الدقهلية .
وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة ، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة .
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يصاحب الطفل المشتبه في اصابته بكورونا او اي مرض معدي ، احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر او الاحالة للمستشفى.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس .
وقالت وزارة التربية والتعليم : عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة اذا كانت تشكو من ضيق في التنفس ، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا كاملا بين التربية والتعليم والصحة لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التربية والتعليم "الحضور سيكون تبادليا حتى لا يكون هناك كثافات طلابية عالية في الفصول ، وإن شاء الله هاتعدي على خير".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مديري المدارس لهم حرية اتخاذ القرار في عقد طابور الصباح من عدمه وفقا لظروف الكثافات الموجودة في كل مدرسة ، وبعض المدارس قد تخصص الحصة الاولى لتوعية الطلاب بإجراءات مكافحة كورونا .
وأشار وزير التربية والتعليم، أن هناك غرفة عزل في كل مدرسة فيها طلبة ، و سيكون هناك إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين لكيفية التعامل إذا ظهرت حالات كورونا.