بالصور..غرف عزل لأول مرة في المدارس للتعامل مع حالات اشتباه كورونا

رصد موقع صدى البلد، صورًا حية من أجواء و تجهيزات غرف العزل التي تم استحداثها لأول مرة في مدارس جمهورية مصر العربية، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بهدف سرعة التعامل مع أي حالات تظهر عليها اعراض اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا التقرير ينشر صدى البلد صور لغرفة العزل الموجودة في مدرسة شجرة الدر الاعدادية بنات بمحافظة الدقهلية .



