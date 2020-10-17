بالكمامة والكحول طلاب دمياط يستقبلون اليوم الدراسي

صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، بأن اليوم الأول من العام الدراسي، مر دون وجود أى بلاغ من وجود أى حالات مرضية بين الطلاب أو المعلمين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد. الإجراءات





وأشار وكيل الوزارة إلى أن المدارس التى تعمل بنظام الفترتين هى التى استقبلت الطلاب والطالبات اليوم، والمحدد حضورهم طبقا لجداول الحضور، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب.





وأكد "عثمان" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع وإزالة الإشغالات، والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





كما تابع "وكيل الوزارة" أنه تفقد عدد من المدارس وتابع انتظام الدراسة بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية وتفقد الفصول الدراسية مُهنئًا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وشكرهم على الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أثنى علي الدور الذى يقوم به ضباط التربية العسكرية في انضباط المدارس التي يعملون بها.





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