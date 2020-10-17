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فن

صعبت عليا نفسي بس مبسوطة.. الجمهور يبحث عن نيللي كريم بعد بكائها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:30 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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آيه عاطف
تصدّرت الفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بكائها عندما عرضت سيرتها الذاتية أثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأوضحت نيللى كريم، خلال حوارها مع برنامج "السيرة" المُذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن سبب بكائها يرجع إلى تقديم شريط حياتها خلال تقرير قدمته مذيعة البرنامج بصوت حساس.

وتابعت قائلة: "صعبت عليا نفسى بس كنت مبسوطة".

يُذكر أن تشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.
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