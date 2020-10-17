الكشف عن بعض مواصفات هاتفي Galaxy A02 و M02 القادمين من سامسونج

Bluetooth ، لذا من المحتمل أن يتم إطلاقهم قريبا. رصد موقع NEMKO الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي، هاتفين جديدين من تصميم سامسونج Samsung يحملان رمز الطراز SM-A025F و SM-M025F، واللذان من المتوقع أن يكونوا هاتفي Galaxy A02 و Galaxy M02، واليوم تم اعتماد الهاتفين من قبل منظمة معايير الـ





الهواتف الذكية ، ولكن الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الإصدار SM-A025F تم رصده ضمن قوائم موقع Geekbench، وكشفت القائمة أن الهاتف سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لا تكشف القائمة المسربة اليوم عن أي مواصفات لهذه، ولكن الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الإصدار SM-A025F تم رصده ضمن قوائم موقع Geekbench، وكشفت القائمة أن الهاتف سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم.









وسيعمل هاتف سامسونج المسمي Galaxy A02، بنظام التشغيل أندرويد 10 Android 10، إلى جانب ذلك سيأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام صغيرة بسعة 2 جيحابايت.





ولم تكشف قاعدة البيانات، أي تفاصيل أخرى عن SM-A025F، لكن أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف الذي سينطلق تحت اسم Galaxy A02 سيأتي بشاشة 5.7 بوصة، بدقة HD +.





وكما سيعمل الهاتف Galaxy A02، بمعالج من نوع Snapdragon 450، وسيحتوي على بطارية بقوة 3.500 مللي أمبير، وسيقدم الهاتف مجموع ثلاث كاميرات، كاميرا أمامية ستأـي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابيكسل على التوالي.