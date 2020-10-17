محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، السبت، بجولة تفقدية بحى الضواحى، لمتابعة سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد، الموازى لشارع نهضة بورسعيد "البترول سابقا"، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد لإقامة منظومة متكاملة من المحاور المرورية والطرق على أعلى درجة من الكفاءة، والتى تعد واجهة بورسعيد من الجنوب وامتدادا لمحور ٣٠ يونيو، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع.









واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التى شهدها شارع الرحاب الجديد، حيث شدد المحافظ على العمل بالتوازى مع أعمال تطوير شارع نهضة بورسعيد والميناء البرى الجديد، والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية الجارية.



