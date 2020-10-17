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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:01 م
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، بجولة تفقدية بحى الضواحى، لمتابعة سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد، الموازى لشارع نهضة بورسعيد "البترول سابقا"، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد لإقامة منظومة متكاملة من المحاور المرورية والطرق على أعلى درجة من الكفاءة، والتى تعد واجهة بورسعيد من الجنوب وامتدادا لمحور ٣٠ يونيو، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع.


واستعرض محافظ بورسعيد الأعمال التى شهدها شارع الرحاب الجديد، حيث شدد المحافظ على العمل بالتوازى مع أعمال تطوير شارع نهضة بورسعيد والميناء البرى الجديد، والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من كل الأعمال الإنشائية الجارية.

وأكد المحافظ أن شارعى نهضة بورسعيد والرحاب سيكونا امتداد لمحور ٣٠ يونيو، ويتم إعادة تطويرهما على أعلى مستوى، بما يتماشى مع المشروعات القومية التى تتم بمحيط المنطقة وعلى رأسها إقامة الميناء البرى الجديد، لافتا إلى أن المنطقة الجديدة ستصبح محورا مروريا لجميع أبناء المحافظة وزوارها، وستزود بكاميرات المراقبة ونظم الأمان على أعلى مستوى.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء شارع الرحاب الجديد
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