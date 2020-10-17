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أخبار العالم

بينهما دولتان عربيتان.. السعودية تعلن عودة الرحلات الجوية الدولية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:12 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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محمود نوفل
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عن جدول التشغيل التدريجي لرحلاتها الدولية والتي شملت 20 وجهة حتى الآن، حيث أفادت الناقلة بأن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري تتوزع على سبع وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، ست وجهات في إفريقيا، خمسٍ في آسيا ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وقالت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حاليًا، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

ونوهت  الشركة إلى أن الرحلات متاحةٌ للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1)، حيث طلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.

كما ذكرت الخطوط الجوية السعودية مجموعة إجراءات لضمان أن تكون الرحلة آمنة وجيدة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة.

وقسمت الشركة تلك الإجراءات على خمس مراحل تبدأ من عملية الحجز في المنزل وتنتهي مع وصول الراكب، على أن تتضمن تلك الخطة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها في المطار وقبل المغادرة وعلى متن الرحلة أيضًا.

ومن أبرز الإجراءات المتخذة من الشركة عدم السماح بالسفر لمن أعمارهم أقل من 15 عامًا دون وجود مرافق معهم، والسماح باصطحاب حقيبة واحدة لكل مسافر على متن الطائرة، إلى جانب لبس الكمامة والوصول مبكرًا.

وتضمنت الإجراءات أيضًا تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرة، ومنع الوضوء داخل الطائرة بشكل مؤقت، إلى جانب توفير المبيعات الجوية إلكترونيًا فقط، على أن تتم عملية مغادرة الطائرة بشكل مُنظم للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية فتحت الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، وسمحت بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 1 يناير 2021. 

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