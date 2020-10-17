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فن

محمد هنيدي ينعى والدة الشهيد أحمد منسي: ربِّيتي بطل هنفضل فخورين بيه طول الزمن

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:34 م
هنيدي
هنيدي
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مصطفى كرم
نعى الفنان محمد هنيدي والدة الشهيد العقيد أحمد منسي التي فارقت الحياة عصر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما. 

وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏متجمعين في الجنة ان شاء الله .. ام بطلنا شهيدنا المنسى في ذمة الله .. عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن زي ماحنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه ربنا يرحمك يارب". 

وتُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.




وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.
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